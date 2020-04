Policiais buscam controlar rebelião em centro socioeducativo no Rio

Policiais militares do 17º Batalhão do Rio de Janeiro e do Batalhão de Choque estão do lado de fora do Centro de Socioeducação Dom Bosco, na Ilha do Governador, para atender a um chamado de rebelião. Os policiais chegaram ao local ao meio-dia, na hora em que foram acionados também os bombeiros.

O Centro Dom Bosco é uma das unidades do Departamento Geral de Ações socioeducativas (Degase), órgão responsável pela guarda de adolescentes em medidas socioeducativas. Os bombeiros costumam ser chamados nesses casos para prevenção.

Em resposta à Agência Brasil, o Degase informou que o Grupamento de Ações Rápidas, da instituição, e o Batalhão de Choque entraram na unidade do Dom Bosco por volta das 14h.

O Degase informou ainda que há um foco de incêndio em um dos pontos da unidade e que dois servidores, levemente feridos, foram levados ao hospital. “Não há informações sobre adolescentes machucados”, acrescentou.

Um helicóptero da Policia Militar sobrevoa o terreno do Centro Dom Bosco.