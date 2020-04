Rodovias federais no Rio registram menos acidentes no feriado

Com a circulação de veículos reduzida nas estradas por causa da epidemia do novo coronavírus (covid-19), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou menos acidentes nas rodovias federais que cortam o estado do Rio de Janeiro no feriado da Semana Santa, entre os dias 9 e 12.

Segundo a PRF, houve 32 acidentes, com quatro mortos e 32 feridos. No feriado da Semana Santa do ano passado, foram contabilizados 57 acidentes, com três mortos e 57 feridos.

A PRF fez 238 autuações por ultrapassagens proibidas, 536 por condutor sem o cinto de segurança e 74 por passageiro sem o cinto nas rodovias federais do Rio.

Os policiais rodoviários reforçaram as ações de apoio ao combate à epidemia LINK 1 durante o feriado. A PRF destacou o reforço da campanha de conscientização Se puder, fiquem em casa, mas se tiver que sair respeite as leis de trânsito.