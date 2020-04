SP divulga guia para reunião por vídeo no feriado de Páscoa

O estado de São Paulo divulgou hoje (10) um guia com dez sugestões de aplicativos que permitem a realização de chamadas por vídeo em grupo. O material foi produzido para facilitar o contato entre as pessoas no feriado de Páscoa, em meio à quarentena de combate à pandemia de covid-19. O guia está disponível no site do governo estadual.

O guia apresenta dez aplicativos de videochamada ou videoconferência disponíveis para dispositivos móveis dos sistemas Android e iOS e para computadores de mesa. Há ainda um passo a passo que ensina como usar os programas.

O governador João Doria reiterou nesta semana as recomendações para que a população fique em casa no feriado e respeite o isolamento social. Segundo ele, a medida é imprescindível para reduzir a curva de contágio da covid-19 e evitar o colapso do sistema de saúde.

“A Páscoa é tradicionalmente uma data marcada por reuniões de família ou por viagens em grupo, especialmente para cidades do litoral ou que abrigam santuários, como Aparecida. Com o guia, queremos facilitar o uso da tecnologia para que as pessoas que estão longe de suas famílias possam se reunir virtualmente neste feriado”, disse o secretário de Comunicação do estado, Cleber Mata.