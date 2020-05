Festival de Música da Rádio MEC abre inscrições nesta segunda

A carioca Lydia Musafir, aos 75 anos de idade, redescobriu uma paixão antiga, o teclado do piano. Ela, que aprendeu a tocar na adolescência, havia deixado a música quando chegou à vida adulta. Depois da morte do marido, não só voltou a dedilhar as notas, mas também a preencher novas partituras da vida. Transformou-se em compositora. Isso há 10 anos.

Desde então, gravou três CDs e acumula mais de 50 trabalhos autorais no currículo. Nesse novo contexto de percurso, uma surpresa: foi a grande vencedora na categoria instrumental do Festival da Rádio MEC, em 2018. "Foi um dos grandes momentos da minha vida. Nem acreditei. Não imaginava que poderia vencer". Ela venceu com a música Melancolia.

Como a musicista, artistas da Região Sudeste e, agora nesta edição, do Distrito Federal terão nova oportunidade de mostrar seus talentos no tradicional festival, que chega à 12ª edição. As inscrições começam nesta segunda (18) e vão até 29 de junho.

Estímulo à criação

A compositora e pianista Lydia Musafir ressalta que o momento de isolamento físico é um estímulo para criar. "Como ficamos mais em casa, ouvimos e tocamos mais". Ela sonha em sentir de novo aquele sabor da vitória, como em 2018. Também naquele ano, o compositor Douglas Malharo ficou entre os finalistas na categoria Música Popular Brasileira, com a música Disseram. "Uma dádiva ter uma rádio como a MEC em nossa vida. Mesmo com a pandemia, vai realizar o festival". Ele entende que é uma grande oportunidade para os artistas brasileiros.

Quem conheceu no ano passado os aplausos da vitória também foi o compositor Eduardo Camenietizki, vencedor na categoria Melhor Música Clássica, com a peça Três vinhetas para violino solo. "Um grande prêmio que o festival proporciona é que sua música passa a ser mais ouvida e circula mais, o que todo artista deseja".

Divulgação e interação

Pelo site radiomec.ebc.com.br e redes sociais, os internautas vão poder acompanhar todas as ações durante o período do evento. Serão entrevistas e vídeos com músicos que participaram de outras edições, divulgação dos trabalhos dos candidatos deste ano e lives com os resultados de cada fase da competição. A ideia é que o público não perca nenhum detalhe do festival, que vai mexer com a música brasileira.

Outra novidade deste ano é a possibilidade de participação de músicos de Brasília, além dos candidatos da Região Sudeste. A proposta do festival é revelar e promover gravações inéditas, a fim de abrir espaço na programação das emissoras para cantores, compositores e instrumentistas que concorrem em nove categorias. No ano passado, 687 trabalhos concorreram no evento.

Inscrições

Para fazer a inscrição gratuita, os candidatos devem preencher online uma ficha, disponível no site http://radiomec.ebc.com.br e fazer o upload do material solicitado no regulamento.

A competição recebe composições originais nas categorias: música clássica, música instrumental, música infantil e canção popular. Na primeira fase, as obras são selecionadas pela equipe da Rádio MEC e entram na programação das emissoras. Na etapa seguinte, as vencedoras são definidas pela comissão julgadora, formada por um júri técnico de cada área e por meio da votação do ouvinte pelo site do festival.

Categorias

Os candidatos podem participar com até duas composições por modalidade. Os critérios para seleção observam a qualidade artística – música, letra, partitura e interpretação – bem como a originalidade da obra.

Além dos compositores, intérpretes também serão premiados no Festival de Música Rádio MEC 2020 pelos próprios ouvintes. Após a fase de inscrição, o público pode votar pela internet no site do concurso.

Os nove vencedores do festival serão reconhecidos nas seguintes categorias: melhor canção, melhor intérprete vocal, melhor música infantil, melhor intérprete de música infantil, melhor música instrumental, melhor intérprete de música instrumental, melhor música clássica, melhor intérprete de música clássica e melhor música eleita pelo voto popular (internet).

Etapas

As etapas do Festival de Música Rádio MEC 2020 contemplam o período de inscrições; a escolha, divulgação e veiculação das semifinalistas; a escolha, divulgação e veiculação das músicas finalistas com votação pela internet; e a divulgação dos vencedores.

Do total de inscrições válidas, a comissão julgadora selecionará 24 músicas que serão veiculadas nas emissoras no período de um mês. Na etapa seguinte, as 12 obras finalistas permanecem na programação e são disponibilizadas para votação pela internet.

A comissão julgadora será formada por até cinco membros, personalidades de notório saber ou em atividade na área musical, e profissionais da Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

Os vencedores de todas as categorias serão anunciados no dia 27 de setembro. Os premiados serão reconhecidos com troféus e a transmissão da música na programação da Rádio MEC, de acordo com o perfil de cada emissora. O regulamento e outras informações do Festival de Música Rádio MEC estão disponíveis no mesmo site, onde os interessados podem obter mais informações sobre o concurso.

A iniciativa é da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) que faz a gestão das emissoras públicas Rádio MEC FM (99,3 MHz), no Rio de Janeiro, e Rádio MEC AM (800 kHz), no Rio de Janeiro e em Brasília.

Acompanhe as datas e saiba tudo sobre o festival

18/05 – Publicação do edital

18/05 a 29/06 – Período de inscrição

13/07 – Divulgação das músicas semifinalistas no site

27/07 a 26/08 – Período de execução das músicas semifinalistas nas emissoras

27/08 – Divulgação das músicas finalistas no site

27/08 a 27/09 – Período de execução das músicas finalistas nas emissoras

27/08 a 27/09 – Votação pela internet

27/09 – Divulgação dos vencedores