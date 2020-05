Museus italianos oferecem visitas virtuais

O Instituto Italiano de Cultura (IIC) do Rio de Janeiro está disponibilizando gratuitamente ao público que se encontra em isolamento social por conta da pandemia material inédito de ricas instituições culturais da Itália.

A diretora do IIC do Rio, Lívia Raponi, disse à Agência Brasil que a instituição ajuda na divulgação dessa oportunidade para as pessoas interessadas fazerem visitas virtuais a vários museus italianos.

“Para nós é muito importante que o público brasileiro saiba que é possível entrar na Galleria degli Uffizi (palácio situado em Florença) e no Museu do Vaticano, só com um click, apertando uma tecla do computador. Acho uma oportunidade fantástica”, opinou.

Ao mesmo tempo, o IIC tem produzido conteúdos próprios que também são disponibilizados gratuitamente à população em quarentena.

“Tem uma dupla atividade”, salientou a diretora. “Uma é difundir o que está acontecendo de positivo na Itália, apesar da dificuldade do momento, porque “A Cultura Não Para”, título de uma campanha do Ministério da Cultura italiano e, por outro lado, o instituto está produzindo iniciativas utilizando os próprios canais virtuais e se referindo aos contatos próprios, como atores e chefs de cozinha que já trabalharam conosco e estão oferecendo conteúdos online gratuitos. É um esforço para manter vivo o interesse para a cultura e a arte italianas”, disse Lívia.

Adesão da maioria

A maioria dos museus italianos aderiu ao movimento. Alguns preveem visitas guiadas por diretores e curadores, outros visitas virtuais, mais tecnológicas, onde o visitante tem acesso a uma visão de 360 graus dos salões.

Outros ainda, como o Maxxi, museu nacional de arte e arquitetura contemporânea, localizado no bairro de Flaminio, em Roma, propõem novas atividades. O Maxxi elaborou encontros virtuais com especialistas de diferentes setores, desde psicanalistas a escritores, curadores de arte e de dança contemporânea, entre outros.

“Quero dizer que o museu se coloca como lugar de trocas interdisciplinares. Não se fala só das coleções, mas [trata-se] de um lugar de reflexão e debate sobre a situação atual, claramente com interesse para conteúdos culturais”, sintetizou Lívia.

Ainda no Maxxi é feito um resumo dos dez anos da produção da instituição, através das vozes dos seus protagonistas e das imagens das mostras mais importantes. Os ícones da arquitetura e do design são abordados pelos curadores do museu em vídeos curtos.

No Palazzo del Quirinale, em Roma, as visitas virtuais podem ser feitas a partir do link.

De acordo com informação do Instituto Italiano de Cultura do Rio, uma ida ao Quirinale permite ao visitante passear com os seus tablets, smartphones ou computadores pelo palácio, por seus jardins ou pelo parque da Villa Rosebery, percorrendo os ambientes através de imagens imersivas.

O Museo di Roma disponibiliza a Mostra Antonio Canova. Eterna Beleza, neste link.

Ali, as pessoas podem assistir a um vídeo da exposição com mais de 170 obras de Canova e outros artistas que animam as salas do Palazzo Braschi, através de um jogo de luzes e sombras, onde se descrevem em 13 seções a arte canoviana e a sua época.

A mostra objetiva percorrer com atenção as relações e o contexto histórico nos quais Canova expressou sua arte, informou o instituto.

Já no Palazzo delle Esposizioni, em Roma, o projeto Os Andares do Edificio, acessível neste link, permite a visitação, com depoimentos dos curadores e materiais inéditos das exposições realizadas no presente e no passado, podendo o visitante ouvir palestras de cientistas, artistas e teóricos, assim como participar de laboratórios online para crianças e jovens.

“Eu vejo um cenário muito vivo neste momento na Itália”, garantiu Lívia. Ela considera que "essa é uma tendência em que todos os museus do mundo vão investir nessa fase de incertezas e com as medidas coercitivas que temos que tomar (devido à pandemia)”, disse.

Cozinha italianas

As iniciativas do IIC do Rio de Janeiro, criadas para o período do isolamento social no combate à covid-19, deverão se estender por um tempo mais longo, ultrapassando a quarentena.

No ciclo La cucina italiana a casa tua”, por exemplo, aberto com o vídeo promocional Menù di Pasqua, lançado por ocasião das festividades de Páscoa no canal do ICC no Youtube, a série de vídeos conta com a colaboração de chefs brasileiros e italianos e é inteiramente dedicada à arte culinária da Itália.

Programas ensinando a fazer pizza ou pão nas próprias casas são sucesso garantido no atual momento, estimou a diretora.

Os vídeos, de curta duração, entre 15 e 30 minutos, são divulgados gratuitamente no canal Youtube do IIC Rio e postados diretamente nas redes sociais.

“Uma coisa que a gente acha possível é que essa modalidade de aproveitamento virtual possa ser definitiva para algumas pessoas, que elas possam querer ter acesso desta forma, mesmo depois que essa emergência sanitária for superada”, disse Lívia.

É o caso dos cursos de idioma online, lançados pelo instituto em abril. Há alunos que frequentavam as aulas presenciais e que já demonstraram vontade de seguir na modalidade online a partir de agora.

“Querem fazer testes em suas casas porque descobriram que é mais confortável, eles gastam menos tempo em transporte. Acho que essa fase que estamos vivendo é uma oportunidade de avaliarmos novos formatos”, assegurou Lívia.

Além da gastronomia, o instituto oferece outros conteúdos baseados em literatura. A novidade é que será possível ter acesso a grandes mestres da literatura italiana, como Luigi Pirandello, em português.

O ator Nicola Siri, filho de mãe brasileira e pai italiano, vai ler textos de Pirandello em italiano e português em uma série de encontros do tipo Café Literário e vai estimular debate entre os ouvintes.

“É só acompanhar as nossas redes sociais para ter a informação de todas as atividades que estão prestes a começar”, finalizou.