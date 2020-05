Marinha alerta para ventos fortes no litoral de SC e RS

A Marinha lançou hoje (22) um alerta para a possibilidade de ventos fortes na faixa litorânea entre os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, ao sul de Laguna (SC), até a manhã de domingo (24). De acordo com o Centro de Hidrografia da Marinha (CHM), os ventos começaram a se aproximar do litoral na manhã desta sexta-feira. A previsão é que as rajadas de vento cheguem a uma velocidade de até 88 km/h (47 nós).

"Os ventos associados a esse sistema poderão provocar agitação marítima, com ondas, em alto-mar, de direção Sul a Sudeste e, posteriormente, de Sudoeste a Sudeste, com até 6 metros de altura, entre os estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, ao sul de Laguna, entre a manhã do dia 22 de maio e a noite do dia 24 de maio", informou a Marinha.

De acordo com a Marinha também são esperadas rajadas de ventos mais ao norte do estado, na faixa litorânea compreendida entre os estados de Santa Catarina, ao norte de Laguna, e de São Paulo, ao sul de Santos. As rajadas, com intensidade de até 75 km/h (40 nós), também começaram na manhã de hoje e devem se estender até a manhã do próximo domingo (24).

A Marinha lembra da necessidade de as embarcações que forem navegar durante esse período consultarem a previsão meteorológica da região, antes de partir. A consulta aos alertas de mau tempo também pode ser feita pela página na internet.

Também é possível baixar o aplicativo de "Boletim ao Mar", disponível para download, tanto para o sistema Android quanto para iOS.