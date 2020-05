Morre cantor Carlos José com suspeita de novo coronavirus

O cantor Carlos José, de 85 anos, morreu hoje (09), no Rio de Janeiro. Ele estava internado no Hospital São Francisco da Providência de Deus, na Tijuca, zona norte da cidade, com suspeita do novo coronavírus (covid-19).

Carlos José Ramos dos Santos nasceu em São Paulo, em 22 de setembro de 1934, e foi cedo para a capital fluminense. Formado em Direito, abandonou a carreira de advogado para se dedicar à música, nos anos 1950.

Cantor romântico e seresteiro, Carlos José teve muitos sucessos. Entre eles, Esmeralda, que tocou nas rádios de todo o país.

Em 2015, lançou sua última produção, Musa das canções, ao lado do irmão, o maestro Luiz Carlos Ramos. Carlos José deixa esposa, dois filhos e dois netos.