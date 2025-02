Sport e Santa Cruz expressam repúdio à violência antes de clássico

Horas após membros de torcidas organizadas do Sport e do Santa Cruz protagonizarem, neste sábado (1), violentos confrontos nas ruas do Recife, as direções das duas equipes pernambucanas enviaram mensagens de repúdio e expressaram o compromisso de atuarem pela promoção da paz no futebol.

“É inaceitável que o futebol, esporte que deve unir e promover a paz, seja utilizado como pretexto para ações criminosas. Esperamos uma atitude enérgica e imediata das autoridades para responsabilizar os culpados, independentemente da torcida a que pertençam. O Sport Club do Recife reafirma seu compromisso com a paz, a segurança e o respeito mútuo entre as torcidas. Por fim, reiteramos que seguimos à disposição das autoridades competentes para auxiliar tanto na busca e responsabilização dos indivíduos envolvidos nos episódios deste sábado, quanto para construir um plano de segurança de efetivo para pôr fim à essa chaga que assola o futebol não só pernambucano, mas brasileiro também”, afirmou a direção do Sport em nota enviada à Agência Brasil.

Em entrevista coletiva após a vitória de 1 a 0 de sua equipe no estádio do Arruda, o presidente do Santa Cruz, o empresário Bruno Rodrigues, também defendeu a implementação de medidas mais duras de combate à violência no futebol. “O fato é que esta é uma questão muito maior do que aconteceu hoje. E é uma questão que vem acontecendo no dia a dia do futebol pernambucano. É lamentável. O Santa Cruz não corrobora com este tipo de atitude. Vamos nos reunir esta semana, porque o Santa cruz vai combater este tipo de atitude. Por exemplo, vamos colocar nos próximos eventos a questão do reconhecimento facial”.

Brigas generalizadas

Após os confrontos entre membros de torcidas organizadas do Santa Cruz e do Sport, 12 pessoas foram levadas para o Hospital da Restauração, em Recife. Segundo a unidade de saúde, nove vítimas de agressão física já foram liberadas após atendimento e três seguem internadas.

As brigas generalizadas aconteceram antes do clássico entre Santa Cruz e Sport, pelo Campeonato Pernambucano, que foi mantido apesar da confusão. Diversos vídeos publicados nas redes sociais mostram cenas de extrema violência.

Em nota, a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco informou que 14 pessoas estão detidas. Antes do jogo, cerca de 650 foram conduzidas até o Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque) e passaram por revista, sendo acompanhadas até o local da partida.