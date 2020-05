Nasa e SpaceX lançam missão tripulada ao espaço

A Nasa, em parceria com a empresa privada SpaceX - criada por Elon Musk, também dono da fábrica de automóveis elétricos Tesla -, se prepara para lançar a qualquer momento a nave Crew Dragon.

Acompanhe ao vivo:

Este será também “o primeiro voo em órbita de astronautas norte-americanos em foguetes norte-americanos a partir de solo americano desde o final da era do ônibus espacial em 2011”, conforme definiu a própria Nasa.

Diante da necessidade de isolamento social, pela qual boa parte do planeta passa devido à pandemia de covid-19, a Nasa anunciou que fará uma transmissão especial, via internet, da decolagem da nave espacial que levará os astronautas Robert Behnken e Douglas Hurley até a Estação Espacial Internacional.

O lançamento está previsto para hoje (30) às 16h22 (horário de Brasília), a partir do Centro Espacial Kennedy, na Flórida. Para viver essa experiência de acompanhar virtualmente bastidores, lançamento, bem como para acessar o calendário, atualizações sobre o andamento da missão, basta que se faça um registro, a partir do site.

“Com a experiência de lançamento virtual da Nasa, possibilitamos que mais pessoas assistam ao início desta nova era no voo espacial humano”, explica a assessora de Comunicação da Nasa Bettina Inclán.

O fato de a missão partir dos EUA e ter como protagonistas astronautas norte-americanos acabou por empolgar de forma mais intensa os cidadãos daquele país. "Já estamos vendo pessoas participando on-line com a hashtag #LaunchAmerica e ajudando a criar empolgação para esse momento histórico", acrescentou Bettina.

Join @NASA and @SpaceX live at 12:15 p.m. ET on May 27 to watch @AstroBehnken and @Astro_Doug’s historic #LaunchAmerica mission to the @Space_Station. 🚀



This launch will mark the first time humans have launched from U.S. soil since 2011: https://t.co/A9sbAYbCl3 pic.twitter.com/qru8bnE6si