Nelson Teich e Marcos Pontes falam sobre pandemia de coronavírus

No Palácio do Planalto, o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes; o ministro da Saúde, Nelson Teich; e o ministro da Casa Civil, Braga Netto; falaram sobre enfrentamento à pandemia de coronavírus nesta quarta-feira (6).

Até ontem, o Brasil havia registrado 114.715 casos confirmados de covid-19, 7.921 óbitos e 48.221 pacientes recuperados - de acordo com dados do Ministério da Saúde.

O presidente Jair Bolsonaro sancionou a Lei nº 13.995/2020 que prevê a transferência de R$ 2 bilhões da União para santas casas e hospitais sem fins lucrativos (filantrópicos). De acordo com o texto, publicado hoje (6) no Diário Oficial da União os recursos deverão ser utilizados no controle do avanço da epidemia de covid-19 no país, em ações articuladas com o Ministério da Saúde e gestores estaduais e municipais do Sistema Único de Saúde (SUS).

O crédito dos recursos deverá ocorrer em até 15 dias, a partir de hoje (6), em razão do caráter emergencial e da decretação de calamidade pública. O envio do auxílio financeiro emergencial foi aprovado pelo Congresso no dia 9 de abril e sancionado sem vetos por Bolsonaro.

A taxa de isolamento no estado de São Paulo atingiu 47% ontem (5), valor abaixo das expectativas do governo paulista, que considera satisfatória taxa acima de 50% e, ideal, acima de 70%. Nos finais de semana, a taxa tende a subir e ficar na média considerada satisfatória. Mas durante a semana ela volta a cair. Desde domingo o estado não consegue atingir a marca de 50%.

Caso a média de isolamento no estado não supere os 50%, o governador de São Paulo, João Doria, ameaça não abrandar as medidas de quarentena, que perduram até o dia 10 de maio. Até esse dia, somente os serviços considerados essenciais - como de logística, segurança, abastecimento e saúde - estão autorizados a funcionar.

O Ministério da Economia informou hoje (6) que 51% dos servidores federais civis estão em trabalho remoto e há 487 casos confirmados da covid-19. As informações foram coletadas na semana de 27 de abril a 1º de maio.

Os casos confirmados da covid-19 registrados no sistema aumentaram de 317 para 487 de uma semana para outra. Esses números não incluem as instituições federais de Ensino Superior, que têm dados divulgados pelo Ministério da Educação.