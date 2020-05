Rio de Janeiro decide amanhã tempo de prorrogação do isolamento social

O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, vai prorrogar medidas de prevenção e enfrentamento à propagação do novo coronavírus no estado. De acordo com a assessoria do Palácio Guanabara, o decreto será publicado em edição extra do Diário Oficial desta segunda-feira (1º).

“As determinações continuam valendo durante esta semana e as forças de segurança pública do estado seguem auxiliando as ações das prefeituras”, indica a nota do governo, que não aponta até quando as medidas estarão em vigor.

Amanhã, haverá uma reunião do governo para tratar da reabertura gradual da economia. Representantes de diversas secretarias e da Comissão de Saúde participam do encontro, onde, segundo a nota, “serão discutidos o cronograma de flexibilização das medidas restritivas e as regras técnicas para cada área ou serviço”.

O prazo do atual decreto de Wilson Witzel, que definiu as medidas de isolamento no estado termina hoje (31).