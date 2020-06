Bombeiros do DF lançam plano contra incêndio para público infantil

Com o objetivo de prevenir incêndios em residências, principalmente em época de isolamento social devido ao novo coronavírus (covid-19), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) lançou uma publicação com um plano de escape e prevenção de incêndios voltado principalmente para o público infantil.

Chamado de “planinho de fuga”, o material foi produzido com base em uma publicação de grande utilização e repercussão da National Fire Protection Association (NFPA), entidade considerada a fonte dos códigos e normas voltados para a indústria de proteção contra incêndios e segurança da vida.

O planinho contra incêndios tem um QRCode que aponta para a página “Dicas de Bombeiro” onde os pais e crianças poderão ter acesso a materiais de prevenção à incêndio, acidentes domésticos e outros.

A publicação é o primeiro material traduzido para o português, em uma parceria entre o CBMDF e a NFPA. O folheto funciona como um guia prático e tem caráter lúdico, pois disponibiliza uma página em papel quadriculado para a criança desenhar o seu próprio planinho de fuga em caso situações de emergência relacionadas a incêndio em casa.