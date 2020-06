Caravana da Juventude Negra oferece cursos e oficinas gratuitas

Com o objetivo de capacitar e proporcionar o ingresso de jovens negros no mercado de trabalho, a terceira edição da Caravana da Juventude Negra anunciou a oferta de 1.250 vagas para cursos e oficinas. Todas as capacitações são gratuitas e realizadas em plataformas online.

Os cursos são destinados a jovens interessados na carreira artística ou ligadas ao mercado da arte. As oficinas e cursos incluem técnicas e dicas de maquiagem, culinária, aulas de fotografia, dança de rua, oficinas de DJ, formação de youtubers, aulas de informática, formação de modelos e gerenciamento de carreira.

Shows

A Caravana da Juventude Negra disponibilizará espaços para a transmissão de 40 lives de bandas e artistas independentes, oferecendo toda a estrutura técnica para captura e transmissão no canal oficial do projeto no Youtube. Após a apresentação, uma votação será realizada para escolher os dez melhores produtos audiovisuais que serão premiados com a produção e gravação de videoclipes.

O projeto oferece a produção e disponibilização de material visual para a divulgação de marcas, produtos, serviços e mão de obra em diferentes regiões de Brasília. O objetivo é dar mais visibilidade ao empreendedor local.

As inscrições podem ser feitas por meio de um formulário disponibilizado no site oficial do projeto. Na página também é possível acompanhar a programação de cada oficina. Ao final de cada curso/oficina, será oferecido um certificado de conclusão.

A Caravana da Juventude Negra é realizada pelo Instituto Blaise Pascal (IBP), uma associação civil dedicada ao desenvolvimento de redes de pesquisa e produção de conhecimentos e tecnologias voltadas para o desenvolvimento social e humano, trabalhando com as cidades e as organizações.