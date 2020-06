Corpus Christi: veja o que funciona no feriado de hoje em Brasília

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, decretou ponto facultativo para servidores públicos nesta sexta-feira (12). Com isso, o dia de Corpus Christi, celebrado hoje (11), valerá como um feriado prolongado para toda a administração pública direta e indireta local, com exceção das áreas de saúde, segurança pública, vigilância sanitária, comunicação, assistência social e órgãos de fiscalização do consumidor, além do Serviço de Limpeza Urbana, da Secretaria de Proteção da Ordem Urbanística e Receita do governo do DF - GDF.

Os responsáveis por unidades de outros setores que prestem alguma atividade considerada essencial deverão adotar uma escala que garanta a prestação ininterrupta dos serviços.

Uma série de serviços sofrerá alterações durante o feriado. É o caso do metrô, que, de hoje a domingo, funcionará das 7 horas às 19 horas. Em razão da pandemia da covid-19, os usuários só podem viajar se estiverem usando máscara de proteção, obrigatória em qualquer área pública e coletiva.

Também devido ao risco da doença, a Arquidiocese de Brasília cancelou a procissão do Corpus Christi, que acontece todos os anos na Esplanada dos Ministérios, onde fica a Catedral de Brasília.

Duas missas vão ser celebradas hoje na Catedral: uma às 10h30, outra às 18 horas. Para participar, os interessados deverão incluir seus nomes na relação organizada por meio do site da Catedral ou do telefone (61) 3224-4073.

Tal como no restante do país, agências bancárias não funcionarão nesta quinta-feira. Em nota, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informou que contas que vençam hoje poderão ser pagas, sem multas, no primeiro dia útil subsequente. Durante o feriado, apenas terminais de autoatendimento dos bancos funcionarão normalmente.

Parques abertos hoje

Dezoito parques do Distrito Federal autorizados a funcionar desde o início do mês estarão abertos à visitação das 6h às 21h de hoje. Entre eles, o Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek; os parques ecológicos do Lago Norte e da Asa Sul; Olhos D'Água; do Paranoá; do Gama e Ezequias Heringer, no Guará. Bastante procurado pelo público, o Jardim Botânico de Brasília permanece fechado para os visitantes, sem previsão de data para reabrir.

Eixão do Lazer volta a ter atividades

O Governo do Distrito Federal - GDF - aproveitará o Corpus Christi para reativar, hoje, o chamado Eixão do Lazer, no Eixo Rodoviário de Brasília, projeto suspenso desde o início de abril visando evitar aglomerações.

Em nota, o GDF afirmou que a retomada do Eixão do Lazer faz parte de um “projeto de ocupação da via para atividades de lazer e caminhada aos domingos e feriados”.

E a avenida W3 Sul ficará fechada ao tráfego de veículos das 6 horas às 18 horas desta quinta-feira para a prática de atividades esportivas e de recreação.

Na W3 Sul, o trânsito será interrompido entre as quadras 502/702 Sul e 516/716 Sul. Com isso, todos os ônibus que passam por essa via serão desviados para as vias W4 e W5 a partir das 6 horas da manhã. Como em outros feriados, os ônibus circularão de acordo com a habitual escala de domingo.