Traficante que fornecia drogas para comunidades é preso no Rio

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu (27) um dos maiores fornecedores de armas e drogas para comunidades e favelas da cidade. A ação foi da Delegacia de Combate às Drogas (DCOD), que localizou Edilson Alves do Nascimento Oliveira em uma casa de luxo no bairro de Vargem Pequena, na zona oeste. Contra ele havia três mandados de prisão por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

De acordo com as investigações, Oliveira, que é do Paraná, foi responsável, durante muito tempo, por um esquema de remessa de drogas e armas do Paraguai para várias comunidades, entre as quais o Morro da Serrinha, em Madureira, a favela da Rocinha, na Gávea, e o Complexo da Penha. Segundo as investigações, em julho de 2018, Oliveira teve uma remessa de 700 quilos de maconha interceptada por policiais rodoviários federais. A droga estava escondida em uma carreta que transportava madeira.

Preso pela primeira vez em 2012, Oliveira foi casado com um dentista presa em 2014 sob acusação de tráfico de drogas e porte de armas de uso restrito no Paraná. Na ocasião, a polícia flagrou a dentista na garagem do consultório, quando recebia uma espingarda e uma pistola. Na casa dela, foram encontrados 15 quilos de maconha, pouco mais de 1 quilo de crack, pistolas e uma submetralhadora.



As investigações indicaram que o traficante estava no Rio para tratar pessoalmente de novas remessas de drogas e armas. Depois de autuado, Edilson Oliveira foi encaminhado à Secretaria de Administração Penitenciária, onde ficará em um presídio estadual à disposição da Justiça, aguardando julgamento.