Acompanhe Live do Festival de Música da Rádio MEC

Depois de um mês de divulgação, em que o público pôde votar pela internet, o festival da Rádio MEC ocorreu neste neste sábado (18), em evento virtual, uma live, na qual será feito o anúncio dos semifinalistas do festival deste ano. A apresentação começou às 16h.

O festival contou com 1.029 inscrições nas nove categorias . A edição deste ano foi recordista em inscrições. Ao todo, 12 músicas serão aclamadas finalistas em anúncio programado para o dia 27 de agosto. A Comissão Julgadora selecionou as semifinalistas, que serão anunciadas no evento e veiculadas por um período de um mês na Rádio MEC.

Confira a transmissão completa na Rádio MEC:

O festival é organizado em quatro categorias: Música Instrumental, Música Clássica, Música Infantil e MPB. A premiação inclui a melhor composição e intérprete de cada categoria, como Melhor Canção; Melhor Intérprete Vocal; Melhor Música Infantil; Melhor Intérprete Música Infantil; Melhor Música Instrumental; Melhor Intérprete Música Instrumental; Melhor Música Clássica; Melhor Intérprete Música Clássica; além do prêmio de Melhor Música Voto Popular (internet).