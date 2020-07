Ciclone do sul do país influencia clima do Rio e vai para o oceano

A cidade do Rio de Janeiro foi atingida na tarde de hoje (1) por uma ventania que provocou alguns problemas na vida normal da cidade. O fernômeto está relacionado mas ficou longe de se assemelhar ao chamado ciclone bomba que atingiu a região sul do país nesta terça-feira (30), provocou a morte de pelo menos 10 pessoas e muitos prejuízos materiais.

No Rio, o fenômeno meteorológico se deslocou para o oceano, mas teve influência indireta na frente fria que atingiu a cidade e deve permanecer até sábado (4). Nesses dias deve chover de fraco a moderado, a qualquer hora do dia. No domingo (5), o sol volta a aparecer e a temperatura aumenta. Nesses dias, a temperatura mínima deve ficar em 14º Celsius (Cº) e a máxima ficando em torno dos 24ºC. No domingo, a temperatura máxima pode atingir os 29ºC.

De acordo com o Sistema Alerta Rio, da prefeitura, a frente fria já atua sobre o estado. O radar meteorológico do alto do Sumaré, na região da Floresta da Tijuca, não detecta núcleos de chuva. Mas, ainda há condições para chuva fraca, isolada, até o fim da noite desta quarta-feira. Nas próximas horas, ainda podem ocorrer rajadas de vento moderado a forte.

Ondas gigantes

A Marinha informou que o mar entrará em ressaca e ondas de até 3,5 metros de altura podem atingir a orla do Rio de Janeiro. O mar agitado deve permanecer no litoral fluminense até às 9h, de sexta-feira (3).