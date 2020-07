Incêndio atinge área de 163 hectares na Floresta Nacional de Brasília

Um incêndio atingiu a Floresta Nacional de Brasília (Flona) na noite desta quinta-feira (30). A área afetada tem 163 hectares, o equivalente a 160 campos de futebol. O fogo já foi controlado. Não houve registro de feridos.

O incêndio teria começado no fim da tarde. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, foram destacadas seis viaturas e 35 brigadistas para atender à ocorrência.

Além da equipe, também atuaram para conter o fogo funcionários do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), ente responsável pela gestão da Floresta Nacional.

O corpo de bombeiros informou que as chamas foram controladas depois das 4h30 da madrugada, após atuação das equipes envolvidas na operação.