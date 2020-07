Incêndio atinge estação de metrô na capital paulista

Um incêndio atingiu, no início da madrugada desta quinta-feira (9), uma das saídas da Estação Brigadeiro, Linha 2-Verde do Metrô, na Avenida Paulista, região central de São Paulo.

Segundo informações do Sindicato dos Metroviários de São Paulo, o fogo começou nos dutos de ventilação do túnel da estação. Trabalhadores que atuavam em outras estações foram deslocados para dar suporte. Uma moradora da região registrou o fogo com a câmera do celular.

De acordo com o Metrô, não houve feridos, e a circulação de trens foi temporariamente interrompida entre as estações Ana Rosa e Consolação. Às 4h40 a estação foi aberta normalmente.

O Metrô está apurando as causas do incêndio.