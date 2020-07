Inpe registra nova patente de dispositivo brasileiro para uso espacial

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) registrou uma nova patente voltada para dispositivos espaciais, intitulada Interruptor de Calor Multifase. O instituto disse nesta quinta-feira (9) que a patente se refere a um novo tipo de dispositivo de controle térmico, com aplicação em satélites, para manter a temperatura de seus equipamentos eletrônicos dentro de limites operacionais.

O novo dispositivo apresenta a funcionalidade de outros três mecanismos já patenteados e muito conhecidos em aplicações espaciais que são usados para o controle de temperatura: o tubo de calor; interruptor de calor e capacitor térmico. O protótipo foi inventado pelos pesquisadores do Inpe Issamu Muraoka e Valeri Vlassov, juntamente com o pesquisador visitante da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) Valery Kiseev.

“A solução está normalmente associada a um radiador, que é uma placa fria posicionada na face externa do satélite. A condição ideal é que o equipamento esteja acoplado ao radiador quando em funcionamento (alta geração de calor) e desacoplado quando em standby (sem geração de calor). Suplementarmente, um capacitor térmico ajudaria em reduzir a oscilação de temperatura devida ao ciclo liga/desliga”, informou o instituto .

Os testes funcionais e de desempenho confirmaram os resultados esperados do interruptor nos três modos de funcionamento: tubo de calor plano, interruptor de calor e capacitor térmico. De acordo com o Inpe, o protótipo foi fabricado com tecnologia inteiramente nacional e a busca de anterioridades no processo de obtenção da patente foi feita em nível internacional.