Itamaraty lamenta morte do embaixador Paulo Cesar de Oliveira Campos

O Ministério das Relações Exteriores lamentou a morte do embaixador Paulo Cesar de Oliveira Campos, que atuava como cônsul-geral do Brasil em São Francisco, nos Estados Unidos. Ele tinha 67 anos e morreu na sexta-feira (10).

“Sua dedicação e talento, ao longo de 45 anos de serviço, são amplamente reconhecidos”, afirma comunicado divulgado pelo Itamaraty.

O diplomata ingressou no Serviço Exterior Brasileiro em 1975. Serviu nos Estados Unidos, Japão e Alemanha, foi cônsul-geral em Londres e embaixador na Espanha e na França. Ele também foi chefe do cerimonial durate o governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.