Polícia apreende 5 toneladas de maconha no Rio

Cinco toneladas de maconha foram apreendidas em uma ação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Civil ontem (2) na Rodovia Presidente Dutra (BR-116). A droga foi avaliada em R$ 5 milhões e, de acordo com a PRF, seria entregue para criminosos do Complexo da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro.

A apreensão ocorreu por volta das 17h, na cidade de Piraí, no sul fluminense, durante abordagem a uma carreta. A droga foi descoberta embaixo de pallets de madeira por cães farejadores da Polícia Rodoviária.

De acordo com a PRF, o motorista carregou a carreta com a droga na cidade de Dourados, em Mato Grosso do Sul. Além das três pessoas que estavam na carreta, duas pessoas que esperavam o carregamento próximo à Avenida Brasil e que levariam a maconha até a Maré também foram presas.