Rio mantém proibição de permanência na areia das praias

A prefeitura do Rio de Janeiro decidiu manter a proibição de banhistas na areia das praias pelo fato de não ser possível usar a máscara de proteção durante o banho de sol ou nos mergulhos no mar. Segundo o prefeito Marcelo Crivella, a partir deste fim de semana, quem estiver na areia da praia, será multado em R$ 127 e poderá responder por crime de desobediência.

Após uma reunião na manhã de hoje (9) com o conselho científico que assessora a prefeitura, Crivella afirmou que a areia da praia só será liberada quando houver uma vacina contra a covid-19 ou quando o risco de contaminação pelo novo coronavírusestiver próximo de zero.

“Em locais onde não se pode usar a máscara, como na praia, a tendência é só retornar quando tivermos vacina, que está sendo testada e poderá ser produzida aqui na cidade, na Fiocruz [Fundação Oswaldo Cruz]. Não é uma coisa distante no horizonte. Do Leme ao Pontal, milhares de pessoas sem máscara, depois voltando no ônibus ou no carro para casa, podem comprometer os leitos de UTI [unidade de terapia intensiva] e de enfermaria que estão sobrando no Rio”, afirmou.

Atualmente, está liberada apenas a prática de exercícios nos calçadões e de esportes como surf e natação. Vendedores ambulantes estão proibidos de circular nas praias.

A prefeitura também manteve a proibição de público nos estádios para acompanhar as partidas de futebol.

Os shopping centers terão horário estendido de funcionamento a partir de amanhã (10) e, em vez fechar às 20h, funcionarão das 12h às 22h. As casas lotéricas poderão funcionar entre 8h e 18h. As feiras de arte e artesanato também estão permitidas a partir desta sexta-feira.