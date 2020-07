Vôlei e futebol estão liberados em dias úteis nas praias do Rio

A partir de hoje (17) estão liberadas as práticas de esportes coletivos como vôlei, futevôlei, beach tennis e futebol nas praias do Rio de Janeiro, desde que realizadas nas quadras destinadas a essas atividades e em dias úteis (de segunda a sexta-feira). Os esportes individuais, com ou sem personal trainer, e aqueles praticados na água, continuam permitidos.

Por enquanto, ainda não estão liberados os esportes desenvolvidos em outras partes da areia, como altinho e frescobol (jogados próximo ao mar).

Também ainda não está permitida a permanência de pessoas na areia sem que seja para a prática dos esportes autorizados, incluindo vendedores. As medidas têm relação com a pandemia do novo coronavírus (covid-19).

As autorizações fazem parte da quarta fase de flexibilização das medidas de isolamento propostas pela prefeitura do Rio.

Lojas de rua

Também começa a valer hoje a autorização para abertura de lojas de rua, aos sábados, a partir das 9h, duas horas mais cedo do que o permitido de segunda a sexta-feira (quando a abertura ocorre às 11h).

Os shoppings também estão autorizados a ampliar a frequência de clientes de um para dois terços de sua capacidade.

Em quatro micropolos gastronômicos do Rio (ruas Olegário Maciel, na Barra da Tijuca; Dias Ferreira, no Leblon; Nélson Mandela, em Botafogo; e Praça Varnhagen, na Tijuca) haverá bloqueios para restringir o número de pessoas, já que esses locais têm registrado aglomerações desde que bares e restaurantes foram autorizados a funcionar.

Pontos turísticos estão autorizados a reabrir, mas cada um voltará a funcionar de acordo com seu próprio calendário. O bondinho do Pão de Açúcar, por exemplo, só reabre na primeira semana de agosto.