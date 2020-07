Yuriko Koike: Jogos devem ser símbolo da superação do coronavírus

A governadora de Tóquio, Yuriko Koike, disse nesta segunda-feira (13) que as Olimpíadas devem ser realizadas no próximo ano como um símbolo da unidade mundial na superação do novo coronavírus. A declaração foi dada no momento no qual a cidade que ela governa enfrenta um aumento de casos de covid-19.

O Japão não teve um surto de coronavírus de grande magnitude como em outros lugares, mas um recente aumento de casos em Tóquio, que representa mais de um terço do total de 20 mil registrados, causou preocupação com a possibilidade de uma segunda onda de infecções.

Os Jogos de 2020 estavam programados para começar este mês, mas foram adiados por causa da pandemia de coronavírus. Koike prometeu obter apoio público para os Jogos, embora uma pesquisa da imprensa mostre que a maior parte das pessoas pensa que o evento deve ser cancelado novamente.

“Quero sediá-los [os Jogos] como um símbolo do mundo se unindo para superar essa situação difícil e de vínculos fortalecidos entre a humanidade”, disse Koike à Reuters.

Ela se recusou a especificar um prazo para decidir se os Jogos poderiam seguir em frente.

“Quero proteger a vida e a saúde do povo de Tóquio, abordando a questão imediata das políticas para o coronavírus. Essa é a minha maior missão”, afirmou Koike.

Aumentos de casos

O salto de casos de covid-19 em Tóquio ocorre quando o governo japonês se prepara para lançar uma campanha para promover o turismo doméstico. Porém, essa iniciativa tem aumentado a preocupação de um possível aumento de casos fora da capital.

Para Koike, é importante conter o vírus e reviver a economia em queda: “Atualmente, uma situação difícil continua, mas (...) ao dar uma resposta adequada em Tóquio, quero avançar tanto na prevenção de infecções quanto na atividade social e econômica”.