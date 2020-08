Sobe para 8 total de mortos em engavetamento no Paraná

Subiu para oito o total de pessoas que morreram em um acidente envolvendo 22 veículos no km 76 da BR-277, em São José dos Pinhais, no Paraná, nesse domingo (2), por volta das 22h20. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), houve um engavetamento na via, sentido litoral, em decorrência da má visibilidade no local, por conta de um nevoeiro, aliado à fumaça gerada por uma queimada.

Preliminarmente, no local do acidente, foram registradas 34 vítimas, sendo que oito morreram, duas ficaram em estado muito grave, com risco de morte, cinco graves e 20 vítimas leves. Foram contabilizados 22 veículos envolvidos no acidente, sendo 16 carros, cinco motocicletas e um caminhão.

“Em razão da restrição da visibilidade, alguns veículos se envolveram em uma colisão e permaneceram imobilizados sobre a via. Com isso, alguns ocupantes deixaram seus veículos e permaneceram na rodovia. Uma carreta, que não conseguiu frear, colidiu com os veículos parados na rodovia, atropelando as pessoas que estavam no local”, informou a PRF.

Além da PRF, participaram do atendimento às vítimas equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e a empresa concessionária Ecovia, responsável pelo trecho. A rodovia foi liberada às 4h40 da madrugada de hoje. Os nomes das vítimas não foram divulgados.

*Matéria alterada às 12h11 para acréscimo de informações