Comércio e serviços oferecem 470 vagas para o público trans em SP

As áreas do comércio e de serviços na cidade de São Paulo abriram 470 vagas para transexuais. As inscrições vão até amanhã às 20h, e podem ser feitas pelo site do Processo Seletivo Exclusivo para o Público Trans.

A iniciativa é das secretarias de Desenvolvimento Econômico e Trabalho e de Direitos Humanos e Cidadania da capital paulista. Os salários variam de R$ 1.045 a R$ 1.600.

As pessoas pré-selecionadas pela equipe do Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo (Cate) serão convocadas para pré-seleção presencial, no dia 26 de agosto, sendo necessário levar currículo atualizado.

Estão sendo oferecidas, entre outras, 280 vagas para operador de telemarketing, com salários de até R$ 1.065. Será exigido escolaridade de ensino fundamental a médio completo. Algumas das oportunidades exigem noções de informática dos candidatos.

Para empregado doméstico são 50 postos, e os salários variam de R$ 1.200 a R$ 1.600, sendo que algumas das vagas o salário será combinado diretamente com o empregador.

Será exigido conhecimento da atividade como passar roupa, cozinhar e limpeza, além de ser avaliada carta de recomendação.

Quem busca colocação em vendas encontrará 140 vagas. Não será exigida experiência, mas é necessário estar cursando ou ter completado o ensino médio. O salário é de R$ 1.045 com acréscimo de comissões.

As oportunidades são para a zona oeste da cidade e para o município de Osasco.