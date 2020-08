Lewis Hamilton garante pole no GP da Espanha de Fórmula 1

O piloto Lewis Hamilton garantiu, neste sábado (15), a pole position do Grande Prêmio da Espanha. O britânico cravou o tempo de 1min15s584 e, por 0s059, superou seu companheiro de Mercedes, Valtteri Bottas, para sair na primeira posição de um GP pela 92ª vez em toda a sua carreira.

Líder na classificação entre os pilotos, com 107 pontos, o hexacampeão tem tudo para conquistar mais uma vitória neste domingo (16), no Circuito de Barcelona-Catalunha, com largada marcada para 10h10 (horário de Brasília). Confira AQUI a classificação geral do Circuito Mundial de Fórmula 1.

Apesar do favoritismo de Hamilton, seu maior adversário deve ser mesmo Bottas. O finlandês revelou a estratégia para o início da corrida.

“Eu sabia que seria apertado com Lewis, como sempre. Eu fui melhorando durante a classificação, especialmente no terceiro setor, mas não foi suficiente. É um longo caminho até a primeira curva e eu vou tentar chegar nela primeiro”, afirmou o piloto.

A grande ameaça às duas Mercedes continua sendo Max Verstappen. Depois da vitória no GP dos 70 anos, no circuito de Silverstone (Inglaterra), o piloto da Red Bull Racing garantiu a terceira posição no grid de largada, com um tempo de 1min16s292.

O holandês admitiu que o tempo foi o máximo que conseguiu, mas não desistiu da vitória neste domingo (16). “É o máximo que podemos fazer no momento. Espero que possamos ser mais rápidos na corrida”, disse.

Sergio Pérez, que voltou à disputa após ficar afastado por ter testado positivo para o novo coronavírus (covid-19), completou a segunda fila. A decepção do treino oficial ficou, mais uma vez, para a Ferrari.

Charles Leclerc vai largar em nono lugar e Sebastian Vettel sequer participou do Q3 (terceiro treino qualificatório), e ficou apenas na 11ª posição.

Confira o grid de largada do GP da Espanha: