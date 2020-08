Operação da PF e PM no Rio prende assaltante de cargas dos Correios

Um dos maiores assaltantes de carga dos Correios do Rio de Janeiro foi preso em ação conjunta da Polícia Federal (PF) e da Polícia Militar (PM) do estado. De acordo com a PF, desde 2012 o criminoso praticava roubos aos carros de entrega dos Correios. A prisão ocorreu em um dos endereços do homem, no acesso do Morro da Primavera, no bairro de Cavalcanti, na zona norte do Rio de Janeiro.

O assaltante, que tinha um mandado de prisão em aberto, estava armado na chegada dos policiais. Ele tentou fugir, mas acabou não resistindo à prisão realizada ontem (29).

O criminoso foi encaminhado à Superintendência da PF no Rio, onde foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma e receptação, porque os policiais encontraram durante a prisão o carro dele cheio de mercadorias obtidas em roubos de carga dos Correios.

Entre os objetos apreendidos pelos policiais estavam TV, piscina de vinil, mala de viagem, itens de computadores, calçados, roupas, itens eletrônicos, brinquedos, entre outros.