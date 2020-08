Parque Nacional do Itatiaia inicia hoje reabertura gradual

O Parque Nacional do Itatiaia, no sul fluminense, reabre hoje (5) para visitantes, depois de ficar quase cinco meses fechado por causa da pandemia de covid-19. A abertura será feita de forma gradual e, neste primeiro momento, será permitido o acesso apenas à parte baixa do parque, de quarta-feira a domingo, das 8h às 17h.

O uso de máscaras será obrigatório durante a permanência no local, assim como manter a distância de dois metros entre uma pessoa e outra. Será permitida a entrada de, no máximo, 150 visitantes por vez, com grupos restritos a até seis pessoas.

Por enquanto, excursões estão proibidas, bem como a entrada de ônibus e vans fretadas. Os banheiros estão abertos, mas o centro de visitantes e os bebedouros continuam fechados.

O acesso a lagos, cachoeiras e mirantes também terá restrição quanto ao número de pessoas, que varia de seis a 40 por vez, dependendo da atração. Informações podem ser obtidas no site do parque.

Por enquanto, atrações da parte alta, como o Pico das Agulhas Negras, o Maciço das Prateleiras e a Cachoeira de Aiuruoca, além do camping, continuam fechados. Itatiaia foi o primeiro parque nacional criado no Brasil, em 1937.