Seis presos morrem em cadeia pública do Paraná

Ao menos seis detentos morreram durante um tumulto na Cadeia Pública de Ibiporã (PR), a cerca de 400 quilômetros (km) da capital paranaense, entre a noite desta segunda-feira (17) e a madrugada de hoje (18).

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do estado informou que os seis detentos morreram durante uma briga entre presos da mesma cela. “Por volta das 22h, os presos de uma das celas da unidade prisional iniciaram a briga entre eles, que resultou na morte de seis internos”, disse a pasta.

Ainda segundo a secretaria, durante a confusão internos colocaram fogo em colchões. A pasta disse que policiais civis de plantão abriram as celas rapidamente para que os detentos pudessem deixar o local, e que ninguém se feriu em função das chamas, logo controladas pelo Corpo de Bombeiros.

A carceragem da cadeia pública é administrada conjuntamente pela Polícia Civil e pelo Departamento Penitenciário do Paraná (Depen). Reforços policiais foram imediatamente acionados para restabelecer a ordem enquanto os detentos permaneciam no pátio.

Um inquérito será instaurado para apurar a ocorrência e identificar e punir os responsáveis. Agentes do Setor de Operações Especiais (Soe), do Depen, estão no local, reparando parte dos estragos causados à estrutura da cadeia, que foi isolada por policiais militares que, até esta manhã, permaneciam no local, reforçando a segurança da unidade. Ao menos 25 presos terão que ser transferidos para outros estabelecimentos prisionais da região.