André Mendonça permanece internado em hospital de Brasília

O ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, passou bem a noite e os exames seguem normais. Hoje, ele deve fazer um ecocardiograma, segundo informação divulgada nesta segunda-feira (14) pela a assessoria de imprensa do ministério. O ministro está internado no Hospital Brasília, na Capital Federal.

Nesse domingo (13), André Mendonça, realizou exames após sentir mal-estar durante a madrugada. Segundo a equipe de cardiologia do hospital, foi descartado infarto do coração e “diagnosticada miocardite aguda, inflamação do músculo do coração desencadeada, na maioria das vezes, por um processo viral”.

De acordo com a nota divulgada ontem pela pasta, o ministro realizou “rastreio para coronavírus e teve PCR e Tomografia com resultados negativos”.

O ministério diz ainda que André Mendonça foi medicado e está bem. “Por orientação médica, continuará internado para observação, pelo menos, pelas próximas 48 horas".