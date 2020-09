Cidadania doa alimentos para passistas de escolas de samba no Rio

A Ação da Cidadania vai doar hoje (19), cinco toneladas de alimentos não perecíveis e kits de higiene a comunidades carentes ligadas à Liga das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Lierj), que congrega escolas do Grupo de Acesso. É a terceira ação realizada em conjunto com a associação carnavalesca desde o início da pandemia, totalizando 28 toneladas de cestas doadas.

As doações começou às 9h e continua até as 17h, na tradicional casa noturna Sambola Hall, no bairro da Abolição, zona norte do Rio. São beneficiadas as comunidades dos bairros de Pilares, Engenho da Rainha, Madureira e Engenho de Dentro, e dos municípios de Nova Iguaçu e Nilópolis. Em comum, as localidades abrigam escolas de samba da Série A do carnaval carioca.

De acordo com o diretor da Lierj, Bruno Tetê, "a live tem como objetivo arrecadar recursos para apoiar os passistas das escolas que estão em dificuldade por causa da pandemia. E a Ação da Cidadania deu o pontapé inicial, doando antecipadamente uma tonelada de alimentos e materiais de higiene".

A parceria com a Lierj faz parte da campanha Ação Contra o Corona, iniciada em março deste ano e que já auxiliou mais de 2 milhões de brasileiros em todo o país. Segundo o diretor executivo da Ação da Cidadania, Rodrigo Afonso, "a pandemia afetou de forma significativa os profissionais ligados ao carnaval carioca e reunimos esforços para ajudá-los, realizando doações. São medidas paliativas, mas que fazem diferença em um momento como este", avaliou.

Para auxiliar os brasileiros com dificuldades econômicas causadas pela pandemia de covid-19, a Ação da Cidadania criou a campanha Ação Contra o Corona, que, até o momento, arrecadou cerca de R﹩30 milhões em recursos e produtos, beneficiando mais de 2 milhões de pessoas em todo o Brasil.