Ex-secretário de Educação do Rio é transferido para penitenciária

O ex-secretário de estado de Educação do Rio de Janeiro Pedro Fernandes foi transferido hoje (30) para o sistema prisional. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) confirmou que ele ingressou no presídio José Frederico Marques, em Benfica.

Fernandes foi preso no dia 11, em um desdobramento da Operação Catarata, de 2019, mas apresentou exame de teste positivo para a covid-19 e ficou em prisão domiciliar. Ele é suspeito de envolvimento em esquema de desvios de recursos públicos em contratos da área de assistência social no estado e no município do Rio de Janeiro, entre 2013 e 2018. Também foi presa na operação do dia 11 a ex-deputada federal Cristiane Brasil.

O pedido de transferência de Pedro Fernandes para o sistema prisional foi feito ontem (29) pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ).

A investigação aponta para fraudes na Fundação Leão XIII, entidade estadual voltada para o atendimento a populações de baixa renda e moradores de rua do Rio de Janeiro, e nas secretarias municipais de Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida e de Proteção à Pessoa com Deficiência do Rio de Janeiro.