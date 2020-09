Polícia Federal prende suspeitos do roubo de dólares em Viracopos

A Polícia Federal (PF) prendeu duas pessoas suspeitas de participar do roubo de US$ 5 milhões de dólares do Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP). As prisões foram realizadas em Rondônia e na capital paulista entre a noite ontem (3) e a manhã de hoje.

O assalto ocorreu em março de 2018. Na ocasião, a quadrilha derrubou um alambrado do terminal aéreo e rendeu seguranças e empregados que estavam na área de cargas do aeroporto. Ele, então, roubaram 13 sacolas com o dinheiro que tinha acabado de ser descarregado de um avião da companhia alemã Lufthansa. Para a fuga foi usado um veículo igual aos utilizados pela concessionária que administra Viracopos.

A Polícia Federal disse que chegou aos dois suspeitos depois de uma longa investigação, que envolveu o depoimento de dezenas de testemunhas e vários exames periciais. Nesse processo, foram, segundo a PF, apreendidas cédulas que “comprovadamente” foram roubadas no assalto.

As investigações continuam na tentativa de prender outros envolvidos no crime.