Rio tem média de 46% de ocupação hoteleira para 7 de Setembro

A média da ocupação hoteleira prevista para o feriado do Dia da Independência, em 7 de setembro, é de 46% entre os dias 5 e 7, no município do Rio.

Os números foram divulgados nesta sexta-feira (4) pelo Sindicato dos Meios de Hospedagem do Município do Rio de Janeiro (Hotéis Rio). As regiões de Ipanema/Leblon e Leme/Copacabana têm em média de 59% de ocupação e estão entre as mais procuradas. Na sequência, são as regiões do Flamengo/ Botafogo, com 42%; a do Centro, com 33%; e a da Barra da Tijuca/ São Conrado, com 31%.

Por causa da pandemia do novo coronavírus, a retomada do turismo tem sido gradual e pelo turismo doméstico, com visitantes nacionais, principalmente, de outros municípios do estado do Rio de Janeiro e de São Paulo.

“Vale ressaltar ainda que alguns hotéis estão operando com capacidade reduzida para atender aos protocolos de segurança estabelecidos no combate à Covid-19”, destacou o Hotéis Rio, em nota.