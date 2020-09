Virada Sustentável de São Paulo vai até 18 de outubro

A 10ª edição da Virada Sustentável, que começou nesta quarta-feira (16) na capital paulista, traz à cidade, até 18 de outubro, uma programação gratuita focada no conceito de sustentabilidade. Serão dezenas de ocupações artísticas em locais como o Largo da Batata, a Avenida Paulista, o Minhocão, os bairros do Grajaú, Brasilândia, Jardim Helena e Lapa, e também nas redes sociais, Instagram, Facebook e Youtube.

“Acredito que o respeito ao meio ambiente, o consumo consciente, a diversidade irrestrita, a luta contra a desigualdade social e o cuidado com a saúde são as frentes que constroem um futuro mais sustentável a partir do indivíduo. Por isso, adotamos esses temas como pilares desta edição”, disse André Palhano, um dos idealizadores do evento.

Na primeira semana, o público vai se deparar com intervenções artísticas que buscam levar as pessoas a refletir sobre as mudanças climáticas. O Largo da Batata, por exemplo, será palco de Eggcident, intervenção idealizada pelo artista holandês Henk Hofstra, composta por ovos fritos gigantes estalados no asfalto.

O local também recebe a instalação Olha pro Céu, Meu Amor, que leva as pessoas a refletirem sobre o consumo consciente. No dia 17 de setembro, o largo será visitado pelo Homem Sustentável, um performer que produz seu próprio oxigênio.

Neste ano, o Fórum Virada Sustentável, uma série de palestras sobre o tema, será totalmente realizado em plataforma digital. Entre os assuntos, estão economia circular, mudanças climáticas, meio ambiente, futuro do trabalho, diversidade e inovação social. Para participar, os interessados precisam se inscrever gratuitamente em www.viradasustentavel.org.br . No mesmo endereço, está disponível a programação completa do evento.