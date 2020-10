Após seis meses suspensa, Feira do Lavradio volta a funcionar no Rio

Após seis meses suspensa, a tradicional feira de artesanato e antiguidades da Rua do Lavradio, na Lapa, no centro do Rio, voltou a ser montada neste sábado (3). Uma iniciativa do Polo Novo Rio Antigo, a feira ocorria sempre no primeiro sábado de cada mês, atraindo milhares de turistas e visitantes, e agora passa a ser semanal.

O evento passou a ser semanal por causa das medidas sanitárias de distanciamento necessárias para conter o avanço da covid-19. A partir de agora a ser semanal, os expositores serão divididos entre os sábados do mês para aumentar o espaçamento entre as barracas

É obrigatório o uso de máscaras pelos expositores, além da oferta de álcool em gel em todas as barracas. Os bares e restaurantes da Rua do Lavradio que abrirem também deverão respeitar todas as regras sanitárias da prefeitura para evitar aglomerações.

A divisão entre os dias será feita de acordo com a localização original da barraca ao longo da rua. Hoje foram autorizados os expositores da primeira e da terceira quadras da Rua do Lavradio, que ficam entre as ruas Visconde do Rio Branco e do Senado e entre a Avenida Chile e a Rua do Resende. Os antiquários e artesãos serão redistribuídos ao longo de toda a área expositiva, que vai da Avenida Mem de Sá até a Rua Visconde do Rio Branco.

A Feira do Lavradio, também chamada de Feira Rio Antigo, foi criada há 22 anos como um evento turístico e cultural que contribui para a requalificação sociocultural do Rio Antigo.

Primeira via residencial da cidade, a Rua do Lavradio foi aberta em 1771 pelo vice-rei marquês do Lavradio. O casario dos séculos 18 e 19 é uma atração à parte na rua, que atualmente abriga antiquários, bares e restaurantes. Se o visitante tiver sorte, também pode assistir a apresentações de artistas de rua e rodas de capoeira que sempre ocorrem na feira.