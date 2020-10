Bienal do Rio promove Festival Conexões com pensadores e escritores

A Bienal do Livro Rio promove um festival online, hoje (24) e amanhã (25), com discussões de temas culturais e atuais a partir do ponto de vista de escritores, pensadores e personalidades brasileiras e estrangeiras. Chamado Festival Conexões, o evento é inspirado na feira que ocorre no Riocentro a cada dois anos e tem curadoria das jornalistas e escritoras Bianca Ramoneda e Joselia Aguiar.

No sábado (24), a primeira discussão começa às 16h, e reunirá a escritora e juíza Andréa Pachá, a fundadora do Instituto Identidades do Brasil, Luana Genót e a pesquisadora Ilona Szabó, que trazem diferentes perspectivas sobre o país nas redes sociais e plataformas online.

Às 17h, as jornalistas Flávia Oliveira e Patricia Campos compõem a segunda mesa, sobre a vida diante das telas, com a escritora Ruth Maus e o psicanalista Christian Dunker.

Na última atividade do sábado, às 18h, o luto e as mudanças provocadas pela pandemia de covid-19 serão discutidos pela escritora Eliana Alves Cruz, a médica Ana Quintana, o estilista Ronaldo Fraga, o historiador Luiz Antonio Simas e o filósofo Leonardo Boff.

A programação continua no domingo, com a participação de nomes como a jornalista Érica Imenes, a escritora Holly Black o escritor Milton Hatoum e o cantor Ney Matogrosso.