Cristo Redentor será restaurado para celebração de 90 anos

O Cristo Redentor, declarado em 2007, após votação popular pela internet, como uma das Sete Maravilhas do Mundo Moderno, vai ser restaurado para as comemorações de 90 anos, que serão celebrados no dia 12 de outubro de 2021.

Hoje (27), uma cerimônia no monumento marcou o início do Projeto de Restauro Cristo 90 anos, criado com base em estudos, levantamentos e pesquisas realizados pela empresa Cone Sul desde 2016 para a realização do trabalho de conservação preventiva e de tratamento de danos no monumento. A intenção é evitar a perda da materialidade e da forma original da escultura, além de prevenir o risco de acidentes.

O trabalho começou com levantamentos para colher informações necessárias ao tratamento e conservação que serão realizados, além da montagem do andaime multidirecional com escada modular, que vai permitir o acesso ao interior da escultura. Por meio dos levantamentos e das análises técnicas, será identificado o que pode pôr em risco a integridade do monumento. A intenção é ter projetos complementares estruturais, como as instalações do sistema de proteção contra descargas atmosféricas e de programação visual, com tratamento preventivo.

Tudo será feito em parceria com instituições de ensino e pesquisa, que realizam estudos semelhantes às demandas encontradas no Cristo Redentor, como as universidades federais de Juiz de Fora, de Outro Preto e do Rio de Janeiro.

O projeto, que segue as exigências do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e da Associação Brasileira de Normas Técnicas (NBR) conta com uma equipe multidisciplinar com cerca de 40 profissionais, entre engenheiros estruturais, elétricos, de segurança, geólogos, arquitetos, mestres, técnicos em escaneamento 3D, alpinistas, pedreiros e escultores.

A tecnologia da fotogrametria aérea e terrestre será usada para o levantamento cadastral. Com isso, milhares de fotografias serão tiradas por drones equipados com câmera de alta resolução. As imagens serão interpretadas em processo específico para obter informações confiáveis sobre a composição das faces do monumento. “A qualidade da visualização dos detalhes e patologias depende da umidade. Dessa forma, todo o levantamento fotográfico é realizado somente em dias chuvosos por drones de alta performance”, informou a assessoria do monumento.

História

O Cristo Redentor é um monumento em estilo art déco, com seus 38 metros de altura equivalente a um prédio de 13 andares, localizado no Monte Corcovado, a 710 metros acima do nível do mar e com visão ampla para várias regiões do Rio de Janeiro.

De acordo com a assessoria do Cristo Redentor, a primeira expedição ao cume do Corcovado foi comandada por Dom Pedro II, em 1824. Ele pretendia estabelecer um ponto de observação da costa e tudo foi registrado pelas telas do pintor francês Jean-Baptiste Debret. O local acabou se tornando destino de lazer para cariocas e turistas e após o aumento das visitas, Dom Pedro decidiu construir uma estrada de ferro, que foi a primeira exclusivamente turística do Brasil. Em 1884, o Imperador deu o sinal de partida e a estrada de ferro entre o Cosme Velho e as Paineiras fez a sua primeira viagem.

A ideia de construir ali um monumento religioso surgiu com o padre Pierre-Marie Bos. Ele chegou em missão ao Brasil em 1859, assumindo o cargo de capelão do Colégio Imperial, onde hoje é a Igreja da Imaculada Conceição, em Botafogo, e de onde se tem a visão mais imponente do Corcovado.

Para o reitor do Santuário do Cristo Redentor, padre Omar, o Cristo Redentor é mais do que um lugar de turismo. “A história do Cristo Redentor mostra que o significado da existência do monumento vai muito além do turismo. Ele é um Santuário, um local sagrado que recebe peregrinos do mundo inteiro, que desde a construção, transformou-se num símbolo nacional de fé e esperança”.