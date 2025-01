Los Angeles tenta conter incêndios antes da volta de ventos fortes

Os bombeiros correram para conter as frentes de dois incêndios florestais em Los Angeles que queimaram - pelo sexto dia consecutivo no domingo (12) - aproveitando uma breve pausa nas condições perigosas antes que os ventos fortes pudessem reacender as chamas.

Pelo menos 24 pessoas morreram no que o governador da Califórnia, Gavin Newsom, disse que poderia ser o desastre natural mais devastador da história dos Estados Unidos, que destruiu milhares de casas e forçou a retirada de 100 mil pessoas.

As chamas reduziram bairros inteiros a ruínas fumegantes, arrasando as casas de ricos e famosos e de pessoas comuns e deixando uma paisagem apocalíptica. As autoridades disseram que pelo menos 12.300 estruturas foram danificadas ou destruídas.

"O condado de Los Angeles teve outra noite de terror e desgosto inimagináveis", disse a supervisora do condado da cidade, Lindsey Horvath.

Os bombeiros aéreos, alguns deles retirando água do Oceano Pacífico, lançaram água e retardante, enquanto as equipes terrestres com ferramentas manuais e mangueiras mantiveram a linha do incêndio de Palisades à medida em que ele se aproximava da sofisticada seção de Brentwood e de outras áreas populosas da cidade.

Perímetro sob controle

Esse incêndio no lado oeste da metrópole consumiu 96 quilômetros quadrados e estava 13% contido, um número que representa a porcentagem do perímetro do incêndio que os bombeiros têm sob controle.

O incêndio de Eaton, no sopé das montanhas a leste de Los Angeles, queimou outros 57 km quadrados - quase do tamanho de Manhattan - e os bombeiros aumentaram a contenção para 27%, em comparação com 15% do dia anterior.

Ao norte da cidade, o incêndio de Hurst estava 89% contido, e três outros incêndios que haviam devastado outras partes do condado estavam agora 100% contidos, informou o Departamento de Proteção Florestal e contra Incêndios da Califórnia (Cal Fire), embora as áreas dentro das linhas de contenção ainda possam estar queimando.

Os bombeiros tiveram uma pausa temporária do clima no último fim de semana, pois os ventos de Santa Ana, que atingiram a força de um furacão no início da semana, finalmente diminuíram. Os ventos secos originários dos desertos do interior do país atiçaram as chamas e sopraram brasas até três kms à frente das linhas de frente.

Mas, em uma área que não recebe nenhuma chuva significativa desde abril, o Serviço Nacional de Meteorologia previu que os ventos de Santa Ana, de 80km/h a 112 km/h, voltariam a soprar na noite de domingo (horário da Costa Oeste dos EUA) e durariam até a próxima quarta-feira (15).

As autoridades alertaram toda a população do Condado de Los Angeles - quase 10 milhões de habitantes - que qualquer pessoa poderá receber ordens de retirada por causa das chamas e da fumaça tóxica.

