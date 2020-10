Helicóptero que atuava no combate a queimadas cai em Mato Grosso

Um helicóptero da Força Nacional que trabalhava no combate às queimadas no Pantanal caiu hoje (8) em Poconé (MT). De acordo com os ministérios da Justiça e Segurança Pública e da Defesa, os três tripulantes foram socorridos e estão sendo transportados para Cuiabá, onde receberão os cuidados médicos.

De acordo com nota conjunta divulgada pelos órgãos, os primeiros socorros foram prestados por uma equipe de resgate da própria Força Nacional que foi enviada ao local do acidente. Um helicóptero da Marinha, que também participa do combate às queimadas, foi usado na operação. Um dos tripulantes teve uma fratura exposta na perna.

A causa da queda do helicóptero serão investigadas.

No mês passado, mais de 40 homens da Força Nacional foram enviados pelo governo federal ao Mato Grosso para ajudar no combate aos incêndios no Pantanal e devem permanecer por 30 dias na região.