Morre segunda vítima após incêndio do Hospital Federal de Bonsucesso

Mais uma pessoa morreu após o incêndio que atingiu, na manhã desta terça-feira (27), o Hospital Federal de Bonsucesso (HFB). A informação foi confirmada no meio da tarde em nota divulgada pela assessoria do hospital.

As pacientes mortas estavam internadas em estado grave no centro de terapia intensiva (CTI) do HFB. Uma delas morreu quando estava sendo transferida para outra unidade de saúde. O hospital não deu, até o momento, mais informações sobre as duas vítimas.

“A direção do Hospital Federal de Bonsucesso informa que, até a chegada do Corpo de Bombeiros, a brigada de incêndio da unidade removeu 162 pacientes do Prédio 1 para o Prédio 2. O HFB esclarece ainda que 76 pacientes foram transferidos para outras unidades de saúde. Duas pacientes, que estavam em estado grave, no CTI, vieram a óbito”, diz a nota.

A prefeitura do Rio do Rio de Janeiro disponibilizou sua rede de hospitais municipais, que receberam, até o fim da tarde, 24 pacientes. O inquérito para apurar as circunstâncias do incêndio foi aberto pela Polícia Federal, que enviou ao local uma equipe de policiais, incluindo peritos criminais.