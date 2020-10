Paciente com covid-19 morre durante transferência de hospital no Rio

Uma mulher que estava em tratamento contra a covid-19 no Hospital Federal de Bonsucesso, na zona norte do Rio de Janeiro, morreu ao ser transferida para outra unidade, devido ao incêndio ocorrido hoje (27) no local.

As chamas, que teriam começado no almoxarifado, atingiram o Prédio 1, e os pacientes que estavam no edifício tiveram que ser evacuados.



Segundo o Corpo de Bombeiros, 25 pacientes tiveram que ser transferidos para outros hospitais, dos quais oito estavam em tratamento para covid-19. Cerca de 170 pacientes foram alocados em outras áreas do próprio hospital.



O incêndio foi controlado no fim da manhã. Durante o processo de retirada dos pacientes, alguns foram colocados no pátio do hospital e outros foram levados para uma borracharia que fica em frente à unidade de saúde.