Mortes violentas intencionais no Rio caem 13% no ano, diz ISP

O estado do Rio de Janeiro registrou 246 mortes violentas intencionais em setembro, 24% abaixo do mesmo mês do ano passado. De janeiro a setembro, foram 2.738 casos que reúnem os registros de homicídios, roubo seguido de morte (latrocínio) e lesão corporal seguida de morte, ou seja, 13% a menos do que no mesmo período de 2019.

Segundo os dados divulgados hoje (21) pelo Instituto de Segurança Pública, vinculado ao governo fluminense, esses são os menores números da série histórica da pesquisa, iniciada em 1999.

Houve quedas também nas mortes cometidas por policiais, com 52 vítimas em setembro, 66% abaixo do mesmo mês do ano passado, e 930 vítimas no acumulado do ano, 34% a menos do que no mesmo período de 2019.

Em setembro, caíram os roubos de carga, com 322 casos, ou seja, 31% a menos do que setembro de 2019; os roubos de veículos, com 1.742 casos, uma queda de 33%, e os roubos de rua, com 5.472 ocorrências, ou 38% a menos.