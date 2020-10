Problema em Furnas causa queda de energia em municípios do Rio

Um problema em subestações de Furnas no estado do Rio de Janeiro causou falta de energia em diversos municípios fluminenses nesta sexta-feira (2). Milhares de clientes foram afetados, em vários municípios da região metropolitana e da Região dos Lagos.

Em nota, Furnas disse que houve falha nos equipamentos de três subestações: Rocha Leão, em Rio das Ostras; Imbarie, em Caxias, e São José, em Belford Roxo. “Os técnicos da empresa estão no local, os equipamentos foram isolados e a recomposição do sistema já começou. As causas da ocorrência estão sendo apuradas”, explicou a estatal.

A Enel Distribuição Rio informou que a falha no sistema de Furnas afetou o fornecimento de energia nos municípios de Macaé, Rio das Ostras, Duque de Caxias, Teresópolis, Niterói, São Gonçalo e a Região dos Lagos.

Segundo a Enel, por volta das 20h30, cerca de 90% dos clientes já estavam com o fornecimento de energia normalizado.

Água

A Companhia Estadual de Água e Esgotos (Cedae) informou que a falta de energia afetou o sistema de abastecimento Imunana-Laranjal, que ficou fora de operação. Foi prejudicado o abastecimento de água dos municípios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, parte de Maricá e Ilha de Paquetá.

“A Cedae já entrou em contato com a concessionária e aguarda o restabelecimento da energia. A Companhia vai retomar a captação e produção de água imediatamente após a conclusão do serviço por parte da Enel”, disse a companhia.

A capital do Rio registou nesta sexta-feira calor de 43,6 graus Celsius, segundo o Sistema Alerta Rio. O excesso de calor leva a um aumento no consumo de energia, provocado pelo uso intensivo de aparelhos de ar condicionado, tanto nas residências quanto no comércio e nos escritórios.