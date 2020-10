Projetos da EBC estão entre os vencedores do Prêmio Neusa Maria

A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) teve dois trabalhos vencedores na 1ª Edição do Prêmio Neusa Maria de Jornalismo, dedicado a homenagear textos e produções de jornalistas negros, indígenas e transexuais.

Adrielen Alves foi premiada com a reportagem Meninas Devem Acreditar em Seus Sonhos para Vencer na Ciência, publicada na Radioagência Nacional, e com versões veiculadas também na Agência Brasil e na TV Brasil.

Ana Elisa Santana, Adrielen Alves e Luísa Caetano foram homenageadas com o projeto Ciência é Universo, quadro do programa da TV Brasil Ciência é Tudo, dedicado à astronomia e suas aplicações e a explicar os mistérios do Cosmo.

De acordo com o portal Alma Preta, 151 trabalhos foram inscritos, sendo a maioria de mulheres e negras.

Clique aqui para conferir o quadro de premiados.

Ouça na Radioagência Nacional