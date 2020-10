Rio atinge máxima de 43,6°C na tarde de hoje

A cidade do Rio de Janeiro registrou hoje (2) a temperatura máxima de 43,6° Celsius (ºC), às 15h30, em Irajá, bairro da zona norte do Rio, de acordo com o Sistema Alerta Rio. É a maior temperatura máxima da cidade desde o início da medição pelo Alerta Rio, em 2014. Antes disso, o recorde foi de 42,9°C, na estação de Guaratiba, na zona oeste, em 31 de dezembro de 2016. A maior sensação térmica desta sexta-feira (2) foi 49,4°C, às 16h30, também em Irajá.

Mudança no tempo

Para este sábado (3), o céu ficará nublado a encoberto, com ventos moderados a fortes, devido a um sistema de alta pressão que se deslocará do oceano. A previsão é de chuva fraca a moderada, a partir da noite, com a temperatura mínima ficando em torno dos 21ºC e a máxima nos 34ºC, caindo durante a madrugada com a chegada da frente fria.

Para domingo (4), a previsão é de céu encoberto com chuva fraca a moderada em áreas isoladas ao longo do dia, com ventos moderados a fortes. A temperatura mínima ficará em torno dos 18ºC e a máxima chegará aos 28ºC.

Ressaca do mar

O Centro de Hidrografia da Marinha emitiu um alerta de ressaca do mar, a partir das 9h deste domingo até a segunda-feira (5) às 21h. As ondas, de acordo com o comunicado da Marinha, podem atingir até 2,5 metros de altura na orla do Rio.

Ontem (1º), a temperatura máxima no município do Rio foi de 40,7ºC, no bairro de Guaratiba, zona oeste da cidade, e a sensação térmica chegou aos 49,1ºC, em Santa Cruz, também na zona oeste.

Praias lotadas

Com o veranico em plena Primavera, as praias do Rio ficaram lotadas, apesar da proibição da prefeitura da cidade de que os banhistas permaneçam na areia. A 6ª fase de flexibilização da prefeitura permite que os banhistas mergulhem no mar, mas não fiquem tomando sol na areia.