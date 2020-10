Sistema Anhanguera-Bandeirantes tem trânsito lento para o interior

O Sistema Anhanguera-Bandeirantes, que liga a capital paulista à região de Campinas, tem 21 quilômetros (km) de lentidão em três trechos em direção ao interior no final da tarde de hoje (9). No Sistema Anchieta-Imigrantes, que leva da cidade de São Paulo à Baixada Santista, as pistas seguem livres.

Nas rodovias Castello Branco e Raposo Tavares, que passam pela zona oeste da Grande São Paulo até a região de Sorocaba, o tráfego também segue tranquilo.

A Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) lançou uma campanha, em parceria com as concessionárias que administram as estradas do estado, para que a população evite viagens durante o feriado prolongado do Dia de Nossa Senhora Aparecida (12 de outubro).

Nas rodovias estão sendo veiculadas mensagens para que os motoristas evitem viagens desnecessárias facilitando a circulação do coronavírus.