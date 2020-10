TV Brasil inaugura novo transmissor no Sumaré, no Rio

A TV Brasil, no Rio de Janeiro, passa a operar a partir de hoje (1º) com um novo transmissor no Sumaré, que trará uma amplitude de sinal na capital fluminense. A TV Brasil é uma emissora da Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

O gerente executivo de Engenharia da Diretoria de Operações, Engenharia e Tecnologia (Dotec) da EBC, Wagner Bastos, disse que o transmissor de até 6 mil watts vai ser operado em 5 mil watts conforme homologação da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

“É um transmissor mais eficiente, gera menos calor, consome menos energia. Ele vem a suprir as necessidades da população carioca. Vai aumentar a cobertura e a confiabilidade do sinal”, disse Bastos.

Segundo ele, o novo transmissor que começa a operar hoje faz parte do projeto Alcance, que prevê a chegada em 2023 do sinal de TV digital da TV Brasil e do sinal de rádio FM em todo o território nacional.

Bastos informou que, até o fim deste ano, entrará em operação o novo transmissor da Rádio MEC, que também será instalado no Sumaré.